Какой будет новая Lada Grand Niva

Испанское издание Motor.es проявило интерес к будущей новинке Lada, которую нынешний президент АвтоВАЗа Николя Мор условно называл Grand Niva. Автомобиль будет продаваться в том числе в Европе - впервые за долгое время бренд снова выйдет на этот рынок.

Фото: motor.es motor.es

Провозглашённая в рамках "Ренолюции" унификация платформ и сокращение моделей позволяют предположить, что Grand Niva - семиместный кроссовер - будет являться ближайшим родственником Dacia Bigster, который пока был представлен лишь в виде концепта.

Пока в Dacia не готовы электрифицировать модельную линейку, так как это приведёт к удорожанию, что оттолкнёт от бюджетного бренда много клиентов. В аналогичной ситуации находится и Lada (недаром Dacia и Lada стали бизнес-единицей в рамках концерна Renault Group), поэтому самым очевидным вариантом в плане двигателя являются компактные турбомоторы объёмом 1.2 и 1.3 литра. Последний россиянам знаком по Renault Arkana и новому Duster.

Николя Мор назвал примерную цену на Lada Grand Niva - 20 000 евро, что в два раза меньше, чем попросят за Bigster! Таким образом, кроссовер будет играть в двух сегментах: на вершине B-класса и в самом начале C-SUV.