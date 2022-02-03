Стоит ли скрывать VIN-код под лобовым стеклом?

VIN-код транспортного средства - это важный элемент идентификации. При помощи этой информации можно выяснить все данные об автомобиле.

Автопроизводители сами решают, где размещать этот самый код. Но вот в Соединенных Штатах был принят закон, обязывающий размещать VIN-код в т.н. полицейском окошке в левом нижнем углу лобового стекла. Это существенно облегчило работу полицейским в плане идентификации машин.

В России такого строгого требования к размещению VIN-кода нет. При этом, владельцы американских автомобилей одно время массово скрывали данные номера под лобовым стеклом. Чем была вызвана такая паника?

“Просветленные” криминальные дельцы научились получать доступ к иммобилайзерам штатной сигнализации, зная только уникальный код транспортного средства. Буквально за пару часов изготавливался электронный ключ.

Теперь скрывать VIN-код нет никакого смысла. Ведь информация уже доступна в Сети. Достаточно просто ввести номер автомобиля в поиск. Но многие автолюбители продолжают скрывать VIN-код под лобовым стеклом по привычке, руководствуясь некой традицией.