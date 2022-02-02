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3 часа назад

Volkswagen может выпустить «заряженный» Amarok R на базе Ford Ranger Raptor

Австралийское издание Cars Guide предположило, что Volkswagen Amarok нового поколения, который построен на той же платформе, что и Ford Ranger, может обзавестись «заряженной» версией с приставкой R на агрегатах Ranger Raptor. Журналисты обратились к местному представительству коммерческого подразделения Volkswagen, где им ответили, что такой вариант не исключается — но только при условии, что Ford позволит компании использовать свои разработки.

VW может выпустить «заряженный» Amarok R
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

Ranger Raptor должен дебютировать уже в феврале. Технических подробностей о новинке нет, однако ожидается, что она получит либо трехлитровый твин-турбо V6 от Explorer ST, либо турбированный шестицилиндровый мотор от Bronco. Cars Guide предполагает, что такую же установку можно было бы предложить для Amarok с приставкой R.

Существует и другой вариант, который автопроизводитель тоже рассматривает — в Австралии есть инжиниринговая фирма Walkinshaw Performance, с которой Volkswagen уже сотрудничал. Несколько лет подряд Walkinshaw Performance создавала различные модификации Amarok для местного рынка, например, ориентированный на бездорожье Amarok W580.

Больше подробностей о модели появится ближе к премьере, которая состоится летом этого года. Пока же известно, что производство следующего Amarok организуют на заводе в Хенераль Пачеко, Аргентина, а затем сборку наладят на предприятии Ford в южноафриканском Силвертоне.

В России продажи Амарока предыдущего поколения свернули летом 2021 года. Несмотря на то, что модель была одним из лидеров в своем сегменте, ее решили не возвращать на наш рынок после смены поколения.

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