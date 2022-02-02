VW может выпустить «заряженный» Amarok R

Австралийское издание Cars Guide предположило, что Volkswagen Amarok нового поколения, который построен на той же платформе, что и Ford Ranger, может обзавестись «заряженной» версией с приставкой R на агрегатах Ranger Raptor. Журналисты обратились к местному представительству коммерческого подразделения Volkswagen, где им ответили, что такой вариант не исключается — но только при условии, что Ford позволит компании использовать свои разработки.
Ranger Raptor должен дебютировать уже в феврале. Технических подробностей о новинке нет, однако ожидается, что она получит либо трехлитровый твин-турбо V6 от Explorer ST, либо турбированный шестицилиндровый мотор от Bronco. Cars Guide предполагает, что такую же установку можно было бы предложить для Amarok с приставкой R.
Существует и другой вариант, который автопроизводитель тоже рассматривает — в Австралии есть инжиниринговая фирма Walkinshaw Performance, с которой Volkswagen уже сотрудничал. Несколько лет подряд Walkinshaw Performance создавала различные модификации Amarok для местного рынка, например, ориентированный на бездорожье Amarok W580.
Больше подробностей о модели появится ближе к премьере, которая состоится летом этого года. Пока же известно, что производство следующего Amarok организуют на заводе в Хенераль Пачеко, Аргентина, а затем сборку наладят на предприятии Ford в южноафриканском Силвертоне.
В России продажи Амарока предыдущего поколения свернули летом 2021 года. Несмотря на то, что модель была одним из лидеров в своем сегменте, ее решили не возвращать на наш рынок после смены поколения.