VW может выпустить «заряженный» Amarok R

Австралийское издание Cars Guide предположило, что Volkswagen Amarok нового поколения, который построен на той же платформе, что и Ford Ranger, может обзавестись «заряженной» версией с приставкой R на агрегатах Ranger Raptor. Журналисты обратились к местному представительству коммерческого подразделения Volkswagen, где им ответили, что такой вариант не исключается — но только при условии, что Ford позволит компании использовать свои разработки.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Ranger Raptor должен дебютировать уже в феврале. Технических подробностей о новинке нет, однако ожидается, что она получит либо трехлитровый твин-турбо V6 от Explorer ST, либо турбированный шестицилиндровый мотор от Bronco. Cars Guide предполагает, что такую же установку можно было бы предложить для Amarok с приставкой R.

Существует и другой вариант, который автопроизводитель тоже рассматривает — в Австралии есть инжиниринговая фирма Walkinshaw Performance, с которой Volkswagen уже сотрудничал. Несколько лет подряд Walkinshaw Performance создавала различные модификации Amarok для местного рынка, например, ориентированный на бездорожье Amarok W580.

Больше подробностей о модели появится ближе к премьере, которая состоится летом этого года. Пока же известно, что производство следующего Amarok организуют на заводе в Хенераль Пачеко, Аргентина, а затем сборку наладят на предприятии Ford в южноафриканском Силвертоне.