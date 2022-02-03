За год таксисты подняли цены на четверть

По итогам 2021 года средняя стоимость поездки на такси в России выросла почти на четверть, свидетельствуют данные исследования. Самый дорогой средний чек зафиксирован в Санкт-Петербурге. Рост цен не перекрывает возросшие расходы, предупреждают представители отрасли. Себестоимость перевозки сильнее всего зависит от цен на автомобили, которые значительно повысились в минувшем году, объясняют эксперты.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости» Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Средний чек за поездку на такси в России за 2021 год вырос на 23%, до 305 рублей по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», предоставленного «Газете.Ru».

Видео дня

В рамках исследования специалисты банка изучили все операции по картам, выданным «Русским стандартом» за 2021 и 2020 год в соответствующей категории транзакций.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, больше всего поездок на такси с оплатой банковскими картами было совершено в Челябинске, Екатеринбурге и Перми. Средний чек на поездку в этих городах составил 200, 192 и 180 рублей соответственно.

Самые дорогие поездки на такси (в среднем 669 рублей), согласно данным исследования, были совершены в Санкт-Петербурге.

В Москве средний чек на одну поездку составил 286 рублей.

Аномально высокие показатели Северной столицы авторы исследования объясняют высокой туристической активностью и посещением загородных достопримечательностей, включая Кронштадт, Гатчину и Петергоф.

На фоне роста цен на перевозки деятельностью агрегаторов такси заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет Forbes. По данным издания, ведомство направило четырем крупным агрегаторам такси письмо с просьбой объяснить повышение цен на такси в Москве и Казани, а также разъяснить, в связи с чем у поездок на одно и то же расстояние может быть разная цена на мобильных устройствах разного типа.

Опрошенные «Газетой.Ru» представители агрегаторов такси не раскрывают среднюю стоимость поездки, ссылаясь на систему динамического ценообразования.

«Платформа ежесекундно анализирует баланс спроса и предложения во всех частях города и может применять повышающие коэффициенты к стоимости, чтобы привлечь больше водителей в районы с повышенным спросом, — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Didi. — Как только спрос и предложение приходят к равновесию, что иногда происходит в течение нескольких минут, система перестает применять динамический коэффициент».

В «Яндекс.Go» на вопросы «Газеты.Ru» относительно среднего чека на поездку и динамики его роста не ответили.

Рост цен на поездки почти на четверть не перекрывает возросших расходов в связи с подорожанием бензина, автомобилей и запчастей, жалуются представители отрасли.

«Комиссия агрегаторов достаточно высокая, она достигает 30% и всегда была такой. Но за последние два года, с начала пандемии, подорожали автомобили, запчасти, бензин, себестоимость поездки увеличилась, — говорит «Газете.Ru» председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. — Цены на такси повысились, особенно перед Новым годом, потому что был высокий спрос, но на сегодняшний момент они немного понизились».

Повышение цен на такси не компенсировало выросших расходов перевозчиков и в настоящее время наблюдается снижение количества автомобилей такси из-за невыгодности этого бизнеса, подчеркивает представитель отрасли.

Цены на такси в 2021 году увеличились из-за выросшего спроса на поездки по сравнению с пандемийным 2020 годом, при этом водителей на линии становится все меньше, отмечает основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.

«Доходы водителей падают из-за низких цен и растущих затрат, в том числе на обслуживание автомобилей, сильно в цене выросли ОСАГО и бензин. Хотя тарифы агрегаторов не менялись уже несколько лет, — говорит Максимов «Газете.Ru». — При этом в Москве подавляющее большинство водителей работает на арендных машинах. И если в начале прошлого года машину класса «эконом» можно было взять за 1300 руб. в сутки, то сейчас – не меньше, чем за 1700».

Рост цен на такси происходит по объективным показателям и перевозки неизбежно подорожают, если продолжится рост цен на автомобили, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«В себестоимости услуг легкового такси амортизация автомобиля занимает половину. Еще один немаловажный фактор – цена топлива, на которую приходится четверть. Автомобили подорожали на 40%, бензин – на 10%, — объясняет Шкуматов «Газете.Ru», — Ну и таксист должен зарабатывать больше, хотя бы на уровень инфляции. Показатель в 23% статистически укладывается в общее подорожание средств производства».

Если рост цен на автомобили продолжится, цены на услуги такси неизбежно пойдут вверх, однако эта услуга все же не сможет потерять статус общедоступной, заключает Шкуматов.