Changan привезет в Россию кроссовер с новым дизайном

В открытой базе Росстандарта появилось скорректированное Одобрение типа транспортного средства— в документ вписали рестайлинговый Changan CS35 Plus с двумя вариантами двигателей. Такой кроссовер отличается от нынешнего дизайном экстерьера и оформлением салона, и, помимо 1,6-литрового «атмосферника», получит турбомотор 1.4 на 150 лошадиных сил, который сочетается с семидиапазонным «роботом».

Фото: Changan Changan

В Китае CS35 Plus обновился еще в начале 2021 года. От дореформенного кроссовера новинка отличается новой оптикой, бамперами и радиаторной решеткой — их привели в соответствие с фирменной стилистикой бренда, уже опробованной на семействе Uni и «старшем» CS75 Plus (он так и не добрался до нашего рынка). Завершают облик красные акценты: полосы по бокам и спереди. В салоне появилась цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы в едином блоке, дизайн руля пересмотрен, а кнопки управления климатом расположены под дефлекторами обдува.

У CS35 Plus спереди независимая подвеска типа Макферсон, сзади – полузависимая «балка». Привод только передний. Колесная база кроссовера составляет 2,6 метра при общей длине в 4,33 метра. Среди опций, с которыми модель предложат в России, указаны электропривод и подогрев наружных зеркал заднего вида, фронтальные подушки безопасности, электрические стеклоподъемники и кондиционер.

Портал «Китайские автомобили» выяснил, что в продажу рестайлинговый Changan CS35 Plus поступит во втором квартале 2022 года, причем новинка будет продаваться параллельно с дореформенным кроссовером.