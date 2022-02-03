Как зимой избежать сырости в автомобиле

Поскольку влага активно конденсируется в разъёмах и при замерзании, вызывая коррозию и механические разрушения, для уменьшения количества ее в салоне можно активно использовать кондиционер, который эффективно осушает воздух. Ну, и конечно, садясь в машину, не забывайте отряхнуть ноги от снега. Поскольку именно из-за этого начинает накапливаться влага, которую впитывают коврики на полу автомобиля. А из-за того, что в районе пола температура минимальна за зимние месяцы, там образуется грязное и соленое болото, которое будет являться постоянным источником ненужной влаги", - отметил эксперт.