1070 "лошадей": Dongfeng готовит электрический вездеход Warrior

Dongfeng Motor анонсировала сверхмощный вездеход Warrior M18 (в КНР известен как Mengshi). Новинка получит продвинутый автопилот, электрическую установку мощностью 1070 лошадиных сил и батарею емкостью 140 киловатт-часов, на одном заряде которой он будет проезжать до 500 километров. Автопроизводитель заверяет, что с места до 100 километров в час внедорожник сможет разгоняться за пять секунд — всего на 0,5 секунды медленнее, чем Mercedes-AMG G 63.

Фото: © Dongfeng © Dongfeng

Портал Cras News China сообщает, что в основе модели лежит новая платформа MORV, разработанная Dongfeng для электромобилей. Для вездехода заявлен автопилот второго уровня, то есть система не будут уступать той, которая устанавливается на современные электрокары Tesla. Также приводятся некоторые параметры электровездехода: в длину он достигает 5,2 метра, снаряженная масса составляет 3,1 тонны, а время подзарядки занимает всего 27 минут.

Серийная сборка Warrior M18 начнется в 2023 году: на первом этапе планируется выпускать по 20 тысяч внедорожников в год, а затем объем будет увеличен до 50 тысяч. Известны и примерные цены: 600–700 тысяч юаней (7,2-8,4 миллиона рублей по нынешнему курсу). В месяц Dongfeng намерен продавать более четырех тысяч машин.