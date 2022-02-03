У Ford Bronco обнаружили странную проблему

Владельцы Ford Bronco начали жаловаться на снег, который заметает салон внедорожника во время стоянки. Участник тематического форума Bronco6g.com под ником BroncoCanuck рассказал об уже втором таком случае: он оставил автомобиль на улице в сильную метель и, вернувшись, обнаружил, что салон запорошило снегом. При этом он полностью уверен, что все окна были закрыты, а мягкая крыша плотно закреплена.

Фото: © Bronco6G © Bronco6G

В качестве наглядного доказательства BroncoCanuck опубликовал видео. На кадрах виден тонкий слой снега на сиденьях второго ряда и практически на всех горизонтальных поверхностях внутри Bronco. Снежная пыль также покрыла потолок и скопилась в местах крепления съемной крыши – большинство пользователей предположили, что дело именно в ней.

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Владельцу внедорожника посоветовали в качестве временной меры обернуть полотенцами края дуги, на которой крепится мягкий верх, а другие порекомендовали еще раз проверить защелки над центральной стойкой. Однако, по словам BroncoCanuck, крыша действительно была закреплена должным образом.

Motor1 // Первый инцидент со снегом в салоне Ford Bronco

В январе другой подобный случай произошел с Bronco в Канаде: тогда внедорожник оставили под открытым небом во время снежной бури надолго, и в результате занесло весь салон. Владелец отмечал, что на мягкой крыше не было никаких повреждений и ее даже ни разу не снимали – только один раз открыли две защелки.

Ford уже высказался по поводу инцидента. Как сообщил представитель бренда Motor1, подобное случалось только если крыша снята либо неверно закреплена, так что клиенту стоит обратиться к дилеру для проверки. Если проблему действительно обнаружат, ее исправят по гарантии, заключили в Ford.