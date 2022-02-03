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1 час назад

Бесключевой доступ: почему такие автомобили легко угнать?

Бесключевой доступ к автомобилю повышает уровень комфорта владельцев, однако также становится лазейкой для воров. Рассмотрим особенности системы, и оценим степень ее защищенности от угона.

Бесключевой доступ: почему такие автомобили легко угнать?
Фото: ТАССТАСС

Бесключевой доступ фактически открывает двери автомобиля, когда его владелец подходит к нему с ключом. Ключ же представляет собой передатчик определенного сигнала, приемником которого выступает машина.

Данная технология в самом начале была не столь защищенной от воров. Так называемая “удочка” – это устройство, способное улавливать сигнал от водительского ключа и имитировать его. Фактически, находясь рядом с машиной, угонщик получал к ней доступ сразу после того, как владелец ее покидал. Современные аналоги бесключевого доступа, впрочем, существенно повысили защищенность системы, и одним из примеров может служить Audi TT RS Roadster. Принцип ее защиты в том, что спустя 15 минут после закрытия авто его нельзя открыть, если ключ неподвижен. Эксперты, впрочем, сумели угнать машину за 10 секунд.

BMW X3 xDrive20i M Sport защищен аналогичной системой, однако время, после которого взлом невозможен, сократили всего до двух минут. Эксперты, впрочем, завели мотор уже спустя минуту.

Далее по списку DS 3 Crossback Puretech 155 Ultra Prestige. Данный автомобиль возможно обезопасить от такого взлома только в сервисном центре, отключив систему доступа без ключа. В противном случае злоумышленник нажмет на ее педаль газа спустя 10 секунд после начала взлома.

Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 140 ST-Line X и Mercedes А-класса A220 AMG Linea будут недоступны для взломщиков минуту.

Land Rover Discovery Sport TD4 180 HSE - 30 секунд, а Land Rover Discovery SD6 306 HSE - всего 20 секунд. Некоторые эксперты считают что усовершенствовать данную систему практически невозможно, а ее надежность и в настоящее время оставляет желать лучшего.

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