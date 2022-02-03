Стоит ли заряжать автомобильный аккумулятор?

Одним из самых важных элементов в конструкции транспортного средства является аккумуляторная батарея. Несмотря на убеждения многих автомобилистов, батарея тоже нуждается в периодическом обслуживании. Только при помощи промежуточного обслуживания транспортного средства можно контролировать его состояние и вовремя устранять имеющиеся неполадки. Владельцы машин знают, что нужно контролировать уровень технических жидкостей, ресурс тормозных колодок, а также подзаряжать аккумуляторную батарею. Но действительно ли АКБ нуждается в отдельной подзарядке, или это пустая трата денежных средств?

Современные транспортные средства все чаще стали оснащать аккумуляторными батареями, которые не требуют обслуживания. Это облегчает эксплуатацию и сохраняет бюджет. Автомобилистам больше не приходится иметь дело с опасным электролитом и проводить замеры плотности аэрометром. Но это не говорит о том, что нынешние батареи в транспортных средствах вообще не нуждаются ни в каком обслуживании.

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Современный автомобиль полностью заполнен различными системами, которые работают на электричестве. Дальность поездок сократилась, так как сегодня автомобили все чаще задействуют в роли городского транспорта. Водитель в мегаполисе проводит за рулем не больше 2 часов в день. В таком режиме эксплуатации генератор не успевает полностью зарядить аккумуляторную батарею. В то же время, такие приборы как климатическая установка, оптика, мультимедиа и прочие потребители за 2 часа могут израсходовать большое количество энергии.

Такая особенность современного потребления стала причиной того, что аккумулятор в машине выходит из строя уже через пару лет, хотя на заводе в него закладывается больший ресурс. Проблемы могут проявляться в виде затрудненного запуска силового агрегата, особенно если речь идет о зимнем периоде. Постепенно сам аккумулятор начнет разряжаться за одну ночь простоя. Городская эксплуатация транспортных средств становится причиной снижения емкости аккумуляторных батарей. Аккумулятор в таком режиме не способен заряжаться на полную, а мощные потребители могут приводить к его быстрому разряду.

Чтобы предотвратить ускоренный износ аккумуляторной батареи в автомобиле, следует во время промежуточного технического обслуживания проводить полную зарядку. Осуществляется данная процедура при помощи специального зарядного устройства. Подобрать прибор можно, исходя из собственного бюджета. Стоит он не дорого, но станет полезным приспособлением в гараже каждого автомобилиста. Чтобы не столкнуться с проблемой быстрого разряда батареи, следует каждые 7000 – 10000 км снимать аккумулятор и ставить его на полную зарядку, которая занимает несколько часов.

Кроме того, периодическая подзарядка аккумулятора позволит вовремя обнаружить имеющиеся дефекты и устранить их. Некоторые эксперты не рекомендуют проводить зарядку аккумулятора, объясняя это сложностью выполнения процедуры. Действительно, от правильности выполнения зависит состояние элемента. Если допустить ошибку, можно испортить батарею и сократить ее ресурс.