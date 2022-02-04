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2 часа назад

Lexus показала грядущий электрический кроссовер RZ 450e, который станет конкурентом Tesla Model Y

Руководство премиального автомобильного концерна Lexus показало фотографии будущего электрифицированного кроссовера RZ 450e, который в настоящий момент времени проходит тестовые испытания.

Lexus показал фото будущего конкурента Tesla Model Y
Фото: Lexus Lexus

Подробные технические параметры не озвучиваются, но известно, что запас хода составит 534 километра. Разогнаться до первой сотни возможно за 7,7 секунды, а максимальная скорость не превышает 250 километров в час. Японский автопроизводитель Lexus старается сделать все возможное для того, чтобы будущий электрокроссовер был востребован на мировом рынке.

Lexus

Его главным конкурентом станет ранее представленный и уже выпускаемый серийно Tesla Model Y. Но производитель уверен, что сможет сделать свое авто более качественным, надежным, безопасным и многофункциональным. Для отделки салона использованы только дорогостоящие материалы, в том числе натуральная кожа и мягкий пластик.

Серийное производство RZ 450e должно начаться уже весной текущего года. Стоимость пока не озвучена. На российском рынке продавать электрокроссовер не планируют из-за слабо развитой инфраструктуры.

RZ 450e станет первым кроссовером марки на электротяге и положит начало массовому переходу на выпуск только электрифицированных транспортных средств. Уже к 2030 году компания Lexus должна заниматься производством только электрокаров.

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