Lexus показал фото будущего конкурента Tesla Model Y

Руководство премиального автомобильного концерна Lexus показало фотографии будущего электрифицированного кроссовера RZ 450e, который в настоящий момент времени проходит тестовые испытания.

Фото: Lexus Lexus

Подробные технические параметры не озвучиваются, но известно, что запас хода составит 534 километра. Разогнаться до первой сотни возможно за 7,7 секунды, а максимальная скорость не превышает 250 километров в час. Японский автопроизводитель Lexus старается сделать все возможное для того, чтобы будущий электрокроссовер был востребован на мировом рынке.

Lexus

Его главным конкурентом станет ранее представленный и уже выпускаемый серийно Tesla Model Y. Но производитель уверен, что сможет сделать свое авто более качественным, надежным, безопасным и многофункциональным. Для отделки салона использованы только дорогостоящие материалы, в том числе натуральная кожа и мягкий пластик.

Серийное производство RZ 450e должно начаться уже весной текущего года. Стоимость пока не озвучена. На российском рынке продавать электрокроссовер не планируют из-за слабо развитой инфраструктуры.