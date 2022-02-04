Dacia Bigster 2022 впервые сфотографировали на улице

Обновленный кроссовер Dacia Bigster 2022 года был замечен во время проведения тестов на улицах Праги. Автомобиль торжественно показали дилерам, но не разрешили его снимать. Однако фотошпионы сделали несколько кадров.

Фото: Car.ru Car.ru

Рассматривая фотографии можно сказать о том, что кроссовер отличается высоким дорожным просветом, который сразу же бросается в глаза. Этот факт нельзя не учитывать. Транспортное средство предназначено не только для комфортной эксплуатации в городе, но и за его пределами, что делает машину многофункциональной.

Экстерьер имеет мускулистый передний бампер, светодиодные фары головной оптики и традиционную для бренда решетку радиатора. На выбор покупателей предусмотрено восемь цветовых оттенков кузова. Салон рассчитан на семь посадочных мест и дополнен вместительным багажным отделением.

Главными конкурентами этого кроссовера станут ранее представленные и серийно выпускаемые Land Rover Discovery Sport и VW Tiguan. Под капотом находится гибридный силовой агрегат суммарной мощностью 138 лошадиных сил. Стоимость транспортного средства пока не озвучивается.