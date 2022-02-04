Стоит ли покупать Mazda 6 с пробегом

Mazda 6 третьего поколения была представлена в 2012 году и в настоящее время пользуется спросом на вторичном рынке России.Перед покупкой водители должны знать все недостатки и преимущества этого автомобиля,

Под капотом находится 2,5 литровый 192 сильный мотор, работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Первым преимуществом становится выносливость силового агрегата, который при правильном и грамотном обслуживание может преодолевать более 250 тысяч километров пробега.

Первым недостатков, в свою очередь, становится слабое лакокрасочное покрытие, которое быстро теряет внешний вид и трескается, доставляя массу хлопот водителю. Кроме того, автомобиль предрасположен к возникновению коррозии, проявляющейся очень быстро. Мелкие царапины и сколы возникают даже от использования простой тряпки для мытья кузова.

В салоне негативным моментом становится низкое качество отделочных материалов, которое оставляет желать лучшего и постоянно провоцирует появление различных потертостей, трудновыводимых пятен и порванных участков. Передняя панель выглядит устаревшей и портит общий вид интерьера, делая его бюджетным и дешевым.