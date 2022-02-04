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3 часа назад

На передвижные камеры в Москве попались десятки водителей

В Москве водителям придется соблюдать правила не только перед стационарными камерами. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, уже выписаны десятки штрафов с передвижных регистраторов, которые установлены на автомобилях столичного центра организации дорожного движения.

На передвижные камеры в Москве попались десятки водителей
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Первоначально автомобили с камерами, отслеживающими нарушения, решили внедрить на МКАД. Бортовые самописцы призваны отслеживать самые популярные нарушения: езду по обочине и остановку в неположенном месте. Для остальной части города больше характерно превышение скорости. Где находятся камеры, фиксирующие разные типы нарушений, всем известно: их адреса открыты, о многих предупреждают навигаторы. Однако есть и такие камеры, которые могут зафиксировать нарушение прямо в потоке. Их установили, чтобы ловить нарушителей вне зоны действия стационарных приборов. Камеры вмонтированы в балку со спецсигналами на крыше патрульных автомобилей ЦОДД.

Экипажи курсируют по всему городу, так что попасться может каждый лихач-хитрец, тормозящий только перед камерами. Речь идет о системах "Кибер-Шериф" и "АвтоУраган". Эти нейросети способны анализировать данные с камер и передавать в полицию сообщение о нарушении.

Обычно "Кибер-Шериф" успешно применяется полицейскими, отмечают представили компании "Арсенал 67", занимающейся производством системы. Комплекс с помощью камер высокой четкости сканирует обстановку на 360 градусов, одновременно фиксируя параметры движения до 50 объектов.

Бортовой комплекс "Кибер-Шериф"

За счет интеграции с базами данных патрульные, например, видят автомобили, которые находятся в розыске или за которыми числятся многочисленные неоплаченные штрафы. А в случае с ЦОДД "Кибер-Шериф", как и "АвтоУраган", фиксирует превышение скорости.

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