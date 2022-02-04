Маршрутки ГАЗ начали курсировать по Вьетнаму

По Вьетнаму начали курсировать 100 отечественных ГАЗелей Next в модификации Citiline. Каркасные пассажирские автобусы, которые обычно используют в качестве маршруток, закупила компания-перевозчик Futa Bus Lines. Как сообщает пресс-служба Горьковского завода, ГАЗели вывели на три междугородних маршрута на юге Вьетнама, пользующиеся популярностью среди местных и туристов: они соединяют Далат, столицу провинции Ламдонг, с городами Баолок, Дон Дуонг и Суан Чыонг.

Фото: © ГАЗ © ГАЗ

Отмечается, что все ГАЗели сертифицированы согласно местному законодательству. По словам главы ГАЗ во Вьетнаме Наталии Варюхиной, автобусы идеально подошли для вьетнамских маршрутов благодаря малому радиусу разворота в 6,6 метра, который облегчает маневры на тесных улочках и горных серпантинах. Еще один явный плюс для туристических поездок – панорамное остекление.

Первые ГАЗели Next Citiline в стране закупили еще в 2020 году. Тогда 50 таких маршруток начали курсировать по Ханою, столице Вьетнама, и получили положительные отзывы от местных пассажиров.

Салон Citiline рассчитан на 18-22 пассажиров, его высота – 190 сантиметров. В движение модель приводится 2,8-литровым турбированным дизелем Cummins ISF мощностью 150 лошадиных сил либо битопливным 107-сильным агрегатом 2.7 УМЗ Evotech, работающим на бензине и пропан-бутане.