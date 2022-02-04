Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+14° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
3 часа назад

Объявлены цены на универсал Genesis G70 Shooting Brake в России

В России начали принимать заказы на новый универсал Genesis G70 Shooting Brake. Информации о модели пока нет на сайте Genesis, однако, как выяснил «Авторевю», дилеры уже ждут первую партию. Новинка стоит от 3 545 000 до 4 350 000 рублей, доступна с 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 либо 247 лошадиных сил, восьмидиапазонным автоматом и безальтернативным полным приводом. На выбор предложены четыре комплектации.

Объявлены российские цены универсала Genesis G70 Shooting Brake
Фото: © Genesis© Genesis

G70 Shooting Brake изначально разрабатывался с прицелом на европейский рынок и стал первым универсалом в линейке премиальной марки Genesis. Новинка дебютировала прошлой весной, а уже к весне 2022 года доберется до России — по данным «Авторевю», первая партия машин поступит в автосалоны в ближайшее время. Модель предложат на нашем рынке с усеченным количеством модификаций — единственной «турбочетверкой», полным приводом и «автоматом». При этом в Европе также доступны заднеприводные версии и варианты с мотором V6.

Genesis
Genesis

В список стандартного оснащения G70 Shooting Brake входят восемь эйрбегов, кожаные кресла с подогревом, подогрев руля, мультимедийный комплекс с навигатором, камера заднего вида, парктроник, светодиодные фары и 18-дюймовые диски. В более продвинутых комплектациях предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, вентиляция передних сидений, проекционный экран, электропривод пятой двери и адаптивные фары.

В исполнении Sport универсал оснащается 247-сильным двигателем и ему положены 19-дюймовые колеса, адаптивная подвеска, тормоза Brembo и аудиосистема Lexicon. Топовый G70 Shooting Brake Supreme дооснащен подогревом заднего дивана и камерами кругового обзора, а за доплату в 25 тысяч рублей можно заказать панорамную крышу.

Прямым конкурентом G70 Shooting Brake на нашем рынке является Audi A4 Avant, который стоит от 3,8 миллиона рублей за полноприводную модификацию с двухлитровым двигателем.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители