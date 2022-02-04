Объявлены российские цены универсала Genesis G70 Shooting Brake

В России начали принимать заказы на новый универсал Genesis G70 Shooting Brake. Информации о модели пока нет на сайте Genesis, однако, как выяснил «Авторевю», дилеры уже ждут первую партию. Новинка стоит от 3 545 000 до 4 350 000 рублей, доступна с 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 либо 247 лошадиных сил, восьмидиапазонным автоматом и безальтернативным полным приводом. На выбор предложены четыре комплектации.

Фото: © Genesis © Genesis

G70 Shooting Brake изначально разрабатывался с прицелом на европейский рынок и стал первым универсалом в линейке премиальной марки Genesis. Новинка дебютировала прошлой весной, а уже к весне 2022 года доберется до России — по данным «Авторевю», первая партия машин поступит в автосалоны в ближайшее время. Модель предложат на нашем рынке с усеченным количеством модификаций — единственной «турбочетверкой», полным приводом и «автоматом». При этом в Европе также доступны заднеприводные версии и варианты с мотором V6.

Genesis

Genesis

В список стандартного оснащения G70 Shooting Brake входят восемь эйрбегов, кожаные кресла с подогревом, подогрев руля, мультимедийный комплекс с навигатором, камера заднего вида, парктроник, светодиодные фары и 18-дюймовые диски. В более продвинутых комплектациях предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, вентиляция передних сидений, проекционный экран, электропривод пятой двери и адаптивные фары.

В исполнении Sport универсал оснащается 247-сильным двигателем и ему положены 19-дюймовые колеса, адаптивная подвеска, тормоза Brembo и аудиосистема Lexicon. Топовый G70 Shooting Brake Supreme дооснащен подогревом заднего дивана и камерами кругового обзора, а за доплату в 25 тысяч рублей можно заказать панорамную крышу.