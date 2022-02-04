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1 час назад

Врач объяснила запрет популярного препарата водителям

Корвалол оказался под запретом для водителей по решению Верховного суда России. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Асият Хачирова в интервью радио Sputnik объяснила, почему после приема этого препарата нельзя садиться за руль.

Почему водителям запретили принимать корвалол
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Корвалол содержит фенобарбитал, который относится к группе барбитуратов. Это седативный и снотворный препарат. Он воздействует на головной мозг, снижает концентрацию внимания и успокаивает человека», — объяснила Асият Хачирова.

Специалист заявила, что покупать корвалол в аптеках и принимать его без прямого указания врача не стоит.

«Надо понимать, что корвалол – это препарат без доказанной эффективности. То есть по факту это – отвлекающий маневр для сердца, а не лекарство. Корвалол нигде кроме России не применяют в качестве сердечного препарата. Корвалол надо вообще из аптек уже убрать и никому его не продавать», — заключила Хачирова.

Верховный суд России рассмотрел иск лишенного прав гражданина и постановил, что после приема корвалола нельзя садиться за руль. Мужчину лишили прав после того, как он не пропустил пешеходов на переходе, а его тестирование выявило наличие в крови барбитуратов. В суде лишенный водительского удостоверения утверждал, что назначенные ему врачом препараты не являются запрещенными при вождении автомобиля, однако Верховный суд отклонил его иск.

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