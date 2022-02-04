Стоит ли накачивать шины автомобиля азотом?

Накачивание колес азотом - распространенная процедура, к которой прибегают многие автомобилисты. Однако некоторые считают, что это пустая трата денежных средств, и приводят ряд аргументов.

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В автомобильной среде использовать азот в шинах начали относительно давно. Этот метод изначально задействовали только в топовом классе автогонок - чемпионате Формулы-1. Только после экспериментов технология нашла свое применение в серийных машинах. Если рассматривать процедуру в отношении автогонок, она обеспечивает большой плюс - повышает уровень безопасности. Если возникнет возгорание машины, воздух из лопнувшей шины может усугубить ситуацию. Использование азота позволяет снизить риск распространения пожара.

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В США вместо обычного воздуха азот используют, как правило, в коммерческой технике.

Подкачка колес азотом имеет не только сторонников, но и противников. Если рассматривать плюсы метода на основе отзывов пользователей, можно выделить отсутствие утечки вещества, сокращение веса, предотвращение перегрева покрышек, повышенный уровень безопасности, стабильное давление и замедление старения резины.

Многие автомобилисты указывают и на уменьшение расхода топлива. Однако в этом случае стоит разбираться с реальными показателями. Кубометр воздуха весит 1.29 кг, а кубометр газа - 1.25 кг. В обычное колесо легкового транспорта вмещается 75 грамм газа и 77 грамм воздуха. Поэтому разница будет не столь высока, чтобы говорить о реальной экономии.

Колеса меньше спускают - еще один распространенный аргумент. Объясняется это явление размерами молекул. Кислород быстрее просачивается через небольшое отверстие в случае прокола, из-за чего давление быстро падает. Однако в составе атмосферного воздуха присутствует только 21% кислорода. Остальные 78% приходятся на азот. За пару подкачиваний и несколько лет эксплуатации колесо почти полностью накачивается газом.

Сторонники азота приводят аргумент о том, что он не дает резине быстро стареть. Но есть ли в данном преимуществе реальный смысл? Резина покрышек может подвергаться воздействию прочих явлений - солнечные лучи, влага, низкая температура, агрессивная среда. Невозможно эксплуатировать шины вечно.