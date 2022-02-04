Снизу снова постучали: авторынок начал год с падения

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала ежемесячный отчет о продажах новых автомобилей в России. Январь 2022 года рынок завершил в минусе: объемы реализации сократились на 3,7 процента по сравнению с январем 2021-го, до 91 662 проданных машин. Небольшое падение продаж характерно для начала года, и в АЕБ рассчитывают на восстановление рынка — этот процесс будет небыстрым, так что положительную динамику мы увидим, скорее всего, не раньше второго полугодия.

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По словам Томаса Штэрцеля, председателя комитета автопроизводителей АЕБ, январь ознаменовался отменой нулевой пошлины при ввозе электромобилей — с начала 2022 года она составляет 15 процентов от таможенной стоимости машины. Ранее ассоциация раскритиковала это решение и предупредила, что за возвращением пошлины последует резкое подорожание и без того недешевых электрокаров. Однако доля «зеленых» автомобилей от общего объема рынка незначительна, так что вряд ли это существенно повлияет на результаты продаж.

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Больше всего новых машин в России продает АвтоВАЗ: за первый месяц 2022 года дилеры Lada реализовали 18 045 штук, что на 17 процентов меньше, чем в январе 2021-го. Kia, которая занимает второе место по объемам продаж, тоже завершила месяц в минусе — по сравнению с прошлогодним результатом спрос сократился на 18 процентов, до 12 321 автомобиля. Единственной маркой в первой тройке, показавшей рост продаж, стала Hyundai (11 356 шт., +4 процента). Также стоит отметить, что в топ-10 попали две китайские марки, это Haval (3169 шт., +102 процента), который оказался на девятом месте, и Chery (2820 шт., +47 процентов), расположившаяся на 10 строчке.

В списке самых популярных моделей в России сменился лидер: Kia Rio удалось в прошлом месяце обогнать по продажам Lada Vesta и Lada Grant и занять первое место. Вместе с тем Hyundai Solaris впервые за долгое время оказался более востребованным, чем кроссовер Hyundai Creta. В топ-25 вновь попали китайские автомобили — это Haval Jolion, который завершил январь на 18 строчке, и Tiggo 7 Pro, закрепившийся на 21 позиции.