Снизу снова постучали: авторынок начал год с падения

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала ежемесячный отчет о продажах новых автомобилей в России. Январь 2022 года рынок завершил в минусе: объемы реализации сократились на 3,7 процента по сравнению с январем 2021-го, до 91 662 проданных машин. Небольшое падение продаж характерно для начала года, и в АЕБ рассчитывают на восстановление рынка — этот процесс будет небыстрым, так что положительную динамику мы увидим, скорее всего, не раньше второго полугодия.
По словам Томаса Штэрцеля, председателя комитета автопроизводителей АЕБ, январь ознаменовался отменой нулевой пошлины при ввозе электромобилей — с начала 2022 года она составляет 15 процентов от таможенной стоимости машины. Ранее ассоциация раскритиковала это решение и предупредила, что за возвращением пошлины последует резкое подорожание и без того недешевых электрокаров. Однако доля «зеленых» автомобилей от общего объема рынка незначительна, так что вряд ли это существенно повлияет на результаты продаж.
Больше всего новых машин в России продает АвтоВАЗ: за первый месяц 2022 года дилеры Lada реализовали 18 045 штук, что на 17 процентов меньше, чем в январе 2021-го. Kia, которая занимает второе место по объемам продаж, тоже завершила месяц в минусе — по сравнению с прошлогодним результатом спрос сократился на 18 процентов, до 12 321 автомобиля. Единственной маркой в первой тройке, показавшей рост продаж, стала Hyundai (11 356 шт., +4 процента). Также стоит отметить, что в топ-10 попали две китайские марки, это Haval (3169 шт., +102 процента), который оказался на девятом месте, и Chery (2820 шт., +47 процентов), расположившаяся на 10 строчке.
В списке самых популярных моделей в России сменился лидер: Kia Rio удалось в прошлом месяце обогнать по продажам Lada Vesta и Lada Grant и занять первое место. Вместе с тем Hyundai Solaris впервые за долгое время оказался более востребованным, чем кроссовер Hyundai Creta. В топ-25 вновь попали китайские автомобили — это Haval Jolion, который завершил январь на 18 строчке, и Tiggo 7 Pro, закрепившийся на 21 позиции.
Январский отчет Ассоциации европейского бизнеса не учитывает данные о продажах Mercedes-Benz и BMW, так как эти компании перешли на ежеквартальную отчетность.