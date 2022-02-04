Весь модельный ряд Renault подорожал во второй раз с начала года

Компания Renault во второй раз в 2022 году подняла цены на весь модельный ряд на российском рынке. Автомобили подорожали на сумму от 15 тыс. до 33 тыс. рублей (от 0,9 до 2,8%), сообщили «Автоновости дня».

Фото: Renault Renault

Бестселлер французской марки, кроссовер Renault Duster, подорожал на 28 тыс. рублей и теперь стоит от 1 млн 175 тыс. руб. Вторая по популярности модель, седан Logan, стоит от 793 тыс. рублей (+17 тыс. руб.). Третья по продажам в 2021 году модель, хетчбэк Sandero, выросла в цене на 18 тыс. рублей — в «базе» она стоит от 902 тыс. руб.

Кроссоверы Kaptur и Arkana, которые также вошли в список из 25 самых популярных моделей в России в прошлом году, подорожали на 15 тыс. и 33 тыс. рублей соответственно. Kaptur теперь стоит от 1 млн 262 тыс. руб., а Arkana — от 1 млн 367 тыс. руб.

В начале января весь модельный ряд Renault в России подорожал на 5 – 55 тыс. рублей или 0,4 – 3,5%.

Ранее автодилеры предупредили россиян о подорожании машин на 20%.