Как без поломок ездить на авто с роботизированной трансмиссией

Роботизированная трансмиссия имеет несколько своих важных нюансов, которые нужно обязательно учитывать для того, чтобы они не привели к поломке машины.

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Существует несколько типов роботизированных коробок передач, которые очень сильно отличаются между собой и перед покупкой транспортного средства этот момент важно учитывать.

Самая распространённая, это однодисковый робот. В ближайшее время он полностью "канет в Лету" и перестанет существовать, так как производитель давно заменяет его на двухдисковое сцепление.

Для того чтобы продлить срок службы роботизированной трансмиссии, не стоит переключать селектор передач в нейтральный режим на каждом светофоре. Не нужно постоянно трогаться с места для того, чтобы проехать только несколько метров и вновь остановиться, так как это будет бессмысленно для движения, но приведет к поломкам, поэтому данные действия действительно глупы.

Лучше всего использовать ручной режим переключения роботизированной коробки передач. Также важно помнить о том, что во время движения следует нежно тормозить и останавливать транспортное средство накатом. Этот момент нужно помнить обязательно на протяжении всего периода владения машины с роботом.