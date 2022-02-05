Дрэг-гонка: Mercedes-Benz SLS AMG Black против Ford Mustang GT500

Британский YouTube-канал carwow провел дрэг-гонку между Mercedes-Benz SLS AMG Black Series и Ford Mustang GT500. Немецкое купе на шесть лет старше и уступает по мощности, но представляет собой коллекционную ценность. Дуэль между суперкарами состояла из серии заездов с места на четверть мили, параллельных стартов с хода с 50 миль в час (80 км/ч) на полмили и милю, а финальным испытанием была оценка эффективности тормозов со 100 миль в час (161 км/ч).