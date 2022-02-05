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1 час назад

Дрэг-гонка: Mercedes-Benz SLS AMG Black против Ford Mustang GT500

Дрэг-гонка: Mercedes-Benz SLS AMG Black против Ford Mustang GT500
Фото: Motor.ruMotor.ru

Британский YouTube-канал carwow провел дрэг-гонку между Mercedes-Benz SLS AMG Black Series и Ford Mustang GT500. Немецкое купе на шесть лет старше и уступает по мощности, но представляет собой коллекционную ценность. Дуэль между суперкарами состояла из серии заездов с места на четверть мили, параллельных стартов с хода с 50 миль в час (80 км/ч) на полмили и милю, а финальным испытанием была оценка эффективности тормозов со 100 миль в час (161 км/ч).

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Ford Mustang GT500 оснащается 5,2-литровым компрессорным V8, который развивает 770 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Американская двухдверка весит 1916 килограммов и стоит в Великобритании 125 тысяч фунтов стерлингов.

В активе Mercedes-Benz SLS AMG Black Series атмосферный 6,2-литровый V8 (631 сила, 635 Нм). Снаряжённая масса — всего 1550 килограммов, а цена за неполные девять лет выросла с 230 до 700 тысяч фунтов стерлингов.

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«Квотер» с места суперкары преодолели с разницей 0,3 секунды, причём в некоторых зачётных попытках запас был ещё меньше. Абсолютного победителя выявить не удалось.

Прошлой осенью канал carwow уже сравнивал динамику SLS AMG Black Series с современным спорткаром — ориентиром выступил BMW M3 Competition.

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