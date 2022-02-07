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2 часа назад

Как сотрудники ГИБДД издалека узнают, что водитель пьян?

Профессионалы в своей работе разбираются очень хорошо. Так, например, дорожный патрульный с легкостью может выявить в транспортном потоке автомобиль, которым управляет нетрезвый водитель. Но как он это делает?

Как гаишники издалека узнают, что водитель пьян?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для водителя подшофе все вокруг происходит слишком медленно. Это относится и к автомобилям вокруг. Поэтому такой водитель может существенно превышать скоростной режим.

Выдать нетрезвого автомобилиста может и слишком медленная езда. Так ведут себя те, кто немного выпил, но еще контролирует себя.

Инспектор может почуять неладное и по происходящему в салоне авто. Когда водитель, активно размахивая руками, ведет общение с пассажирами, периодически поворачиваясь к ним, а при виде сотрудника ГИБДД начинает судорожно искать ремень безопасности.

Пребывая под действием алкоголя, водитель может громко включать музыку.

Подозрительно слишком скромное поведение человека за рулем, когда он отводит взгляд и молча протягивает инспектору документы.

Еще признаками алкогольного или наркотического опьянения могут быть расширенные зрачки и плохая координация движений. Кроме этого, водитель может быть очень рассеянным и неопределенно отвечать на вопросы.

Все эти признаки заметны инспектору как издалека, так и непосредственно вблизи от водителя “под градусом”.

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