Как гаишники издалека узнают, что водитель пьян?

Профессионалы в своей работе разбираются очень хорошо. Так, например, дорожный патрульный с легкостью может выявить в транспортном потоке автомобиль, которым управляет нетрезвый водитель. Но как он это делает?
Для водителя подшофе все вокруг происходит слишком медленно. Это относится и к автомобилям вокруг. Поэтому такой водитель может существенно превышать скоростной режим.
Выдать нетрезвого автомобилиста может и слишком медленная езда. Так ведут себя те, кто немного выпил, но еще контролирует себя.
Инспектор может почуять неладное и по происходящему в салоне авто. Когда водитель, активно размахивая руками, ведет общение с пассажирами, периодически поворачиваясь к ним, а при виде сотрудника ГИБДД начинает судорожно искать ремень безопасности.
Пребывая под действием алкоголя, водитель может громко включать музыку.
Подозрительно слишком скромное поведение человека за рулем, когда он отводит взгляд и молча протягивает инспектору документы.
Еще признаками алкогольного или наркотического опьянения могут быть расширенные зрачки и плохая координация движений. Кроме этого, водитель может быть очень рассеянным и неопределенно отвечать на вопросы.
Все эти признаки заметны инспектору как издалека, так и непосредственно вблизи от водителя “под градусом”.