Что делать, если замерзла жидкость в баке омывателя

Директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров объяснил, что делать в случае, если замерзла "незамерзайка" и рассказал, почему это происходит. Об этом сообщает агентство "Прайм". По его словам, чтобы не иметь проблем с "нерзамерзайкой", необходимо позаботиться о качестве приобретенной жидкости. Ее нужно приобретать у официальных дилеров или в крупных магазинах. Сидоров отмечает, что покупать "незамерзайку" следует с запасом.