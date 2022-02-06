Phantom Orchid и еще 13 уникальных автомобилей Rolls-Royce

Вряд ли кто-то назовёт Rolls-Royce заурядными автомобилями, но производителю этого мало: отделение Bespoke делает и без того крутые машины поистине уникальными. Недавно был представлен очередной проект — Phantom Orchid. Давайте познакомимся с ним, а заодно оценим самые интересные творения за 2021 год. Инженеры, дизайнеры и мастера-ремесленники воплотили в жизнь множество самых смелых пожеланий заказчиков и вывели персонализацию моделей легендарного бренда на новый уровень: неудивительно, что в прошлом году создали рекордное количество проектов Bespoke.