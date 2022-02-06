Вечный спор автомобилистов: что выбрать — седан или хэтчбек

При приобретении транспортного средства перед будущим владельцем стоит масса вопросов - какой мотор должен быть, на какие параметры обратить внимание и где найти максимально выгодные условия. Не менее важный вопрос - какой тип кузова выбрать? Если рассматривать вторичный рынок, на нем большую долю занимают седаны и хэтчбеки. Разница между этими типами кузова значительная, и заключается она не только в формах.

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Так сложилось, что на территории России большую популярность обрели автомобили в кузове седан. Объяснить такое явление можно различными факторами. Во-первых, они более привычны для глаз, так как еще во времена СССР выпускали именно такой транспорт - ВАЗ-2101, Волга 24 иди Москвич 412. Во-вторых, такой тип кузова имеет свои преимущества в эксплуатации:

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1) автомобили выглядят более солидно и массивно;

2) из-за меньшего внутреннего пространства салон прогревается быстрее;

3) багажное отделение не объединено с салоном;

4) в холодное время года можно открывать дверь багажника, не боясь, что холод проникнет в салон;

5) заднее стекло во время движения автомобиля пачкается меньше, что объясняется особенностями кузова.

Минусы у таких транспортных средств тоже есть. В сравнении с хэтчбеками, седаны имеют крупные габариты, что осложняет маневренность на парковке. Еще один недостаток - небольшой проем багажного отделения. Поэтому в салоне нельзя перевозить крупные предметы вроде стиральной машины.

На вторичном рынке выбор седанов достаточный. Можно приобрести отечественный Lada Granta или премиальный BMW 7-Series. Разброс цен тоже большой - от 300 000 до 3 000 000 рублей.

Хэтчбеки, как правило, приобретают новички и девушки. Это более компактные транспортные средства, которые подходят для эксплуатации в городских условиях. С небольшими габаритами намного проще маневрировать в условиях ограниченного пространства. Сейчас многие седаны оснащаются большим числом электронных помощников, поэтому популярность хэтчбеков заметно упала. На вторичном рынке хэтчбеки еще можно найти. Самым популярным считается Opel Astra.

В списке преимуществ можно отметить большой проем багажного отделения. Если сложить кресла заднего ряда, можно прекратить автомобиль в небольшой грузовик. Это позволяет перевозить крупногабаритные грузы. Еще один плюс - короткий задний свес, который обеспечивает лучшую геометрическую проходимость. Однако главным преимуществом хэтчбеков является их стоимость. К примеру, Hyundai Solaris I поколения в кузове седан оценивается в 551 000 рублей, а в кузове хэтчбек - 546 000 рублей.

Минусов у хэтчбека намного больше. Во-первых, они не столь безопасны для задних пассажиров в случае сильного удара сзади. Несмотря на возможности трансформации, багажное отделение у таких машин меньше. В зимнее время в салоне холоднее, так как он не отделяется от багажника.

При покупке подержанного хэтчбека следует обращать внимание на состояние крышки багажника. Именно в этой области в первую очередь появляется коррозия. Кроме того, в дождливую погоду она быстрее покрывается грязью и реагентами. Еще один недостаток - у большинства хэтчбеков гремит задняя полка. Эта неприятность может оказаться более надоедающей, если часто передвигаться по неровным дорогам.

Несмотря на сходства, разница между седаном и хэтчбеком значительная. По основным параметрам выигрывает седан. На это указывает и число продаж. Седан оказывается более практичным, комфортным и презентабельным.