Новый Subaru WRX удивил прожорливостью

Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) оценило новый Subaru WRX по критерию расхода топлива. Седан с четырёхцилиндровым турбомотором 2.4 и вариатором оказался столь же прожорливым, как полноразмерный рамный пикап Ford F-150 с двигателем 2.7 EcoBoost V6 и «автоматом». Обе модели расходуют 11,2 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле, так что японскому спорткару нечем гордиться.

Фото: © Subaru WRX © Subaru WRX

Журнал Motor Trend указывает, что замеры топливной эффективности Subaru WRX были сделаны с активированным спортрежимом, но едва ли один этот факт может объяснить столь высокий расход бензина.

Дело в том, что седан с механической коробкой передач и аналогичным 275-сильным (350 Нм) оппозитным двигателем потребляет 10,7 литра на 100 километров. Для сравнения 320-сильный полноприводный Golf R на «роботе» довольствуется 10,2 литра на 100 километров.

Посредственная экономия топлива может стать проблемой для Subaru WRX, ведь в США спорткары покупают молодые клиенты, которым не всё равно, каков расход бензина. Важно, что предыдущее поколение WRX экономичнее текущего, хотя новинка не получила заметной прибавки в мощности.