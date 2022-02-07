Чип не спешит на помощь: когда закончится дефицит машин

На протяжении всего 2021 года было практически невозможно приобрести новое транспортное средство в дилерском центре России, что обосновано их дефицитом, связанным с нехваткой полупроводников.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС

Ситуация привела к тому, что автомобили постоянно увеличивались в цене. Исследования показали, что за семь прошедших лет стоимость авто выросла минимум в два раза.

Однако на рынке есть и другие проблемы, которые привели к дефициту новых машин в автосалонах. Так, на наличие новых автомобилей в дилерских центрах влияют проблемы, связанные с магнием и алюминием. Еще одной сложностью становится плохая логистика в автомобильной отрасли, которая на российском рынке существенно отстает от зарубежных стран.

Дилеры и автопроизводители стараются удовлетворить потребности покупателей по максимуму. Однако, как показывают исследования, спрос уже давно превышает предложения и изменить ситуацию практически невозможно. В настоящее время на российском и мировом рынке продолжаются сложности.