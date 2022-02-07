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5 часов назад

Чип не спешит на помощь. Почему возник дефицит машин и когда это закончится

На протяжении всего 2021 года было практически невозможно приобрести новое транспортное средство в дилерском центре России, что обосновано их дефицитом, связанным с нехваткой полупроводников.

Чип не спешит на помощь: когда закончится дефицит машин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВалерий Шарифулин/ТАСС

Ситуация привела к тому, что автомобили постоянно увеличивались в цене. Исследования показали, что за семь прошедших лет стоимость авто выросла минимум в два раза.

Однако на рынке есть и другие проблемы, которые привели к дефициту новых машин в автосалонах. Так, на наличие новых автомобилей в дилерских центрах влияют проблемы, связанные с магнием и алюминием. Еще одной сложностью становится плохая логистика в автомобильной отрасли, которая на российском рынке существенно отстает от зарубежных стран.

Дилеры и автопроизводители стараются удовлетворить потребности покупателей по максимуму. Однако, как показывают исследования, спрос уже давно превышает предложения и изменить ситуацию практически невозможно. В настоящее время на российском и мировом рынке продолжаются сложности.

Руководители мировых концернов уверены в том, что проблемы начнут меняться только в середине текущего года, а ожидать полного восстановления рынков можно только в следующем году. Производители микрочипов так и не смогли решить проблему с поставками, поэтому выпуск транспортных средств продолжает осуществляться с перебоями.

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