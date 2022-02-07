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4 часа назад

Наиболее популярны на «вторичке» японские бренды

Лавинообразный рост цен, продолжающийся дефицит и дилерские накрутки вынуждают россиян все чаще выбирать машины с пробегом. По данным «Авито Авто», интерес к подержанным иномаркам в минувшем году подскочил на 105 процентов. При этом, в отличие от рынка новых автомобилей, на «вторичке» выросло и число предложений – на 160 процентов. Оказывают набирающую популярность услугу по ввозу иномарок как компании, так и частные импортеры.

Толчея на «вторичке»: спрос на иномарки с пробегом удвоился
Фото: DepositphotosDepositphotos

Больше всего подержанных автомобилей из-за рубежа заказывают в Москве и Московской области: на самый платежеспособный регион пришлось 13,8 процента рынка в прошлом году. Следующим оказался Краснодарский край, который благодаря портовой инфраструктуре занял 10,2-процентную долю.

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Однако машины с пробегом тоже дорожают, причем даже заметнее, чем новые. Средняя стоимость ввозимой иномарки в 2021 году составила 750 тысяч рублей, что на 27 процентов больше, чем в 2020-м. Рекомендованные розничные цены на новые иномарки при этом выросли в России на 20 процентов. Наибольшим ростом отметились подержанные Toyota Camry (+91,4 процента) и Toyota Land Cruiser Prado (+60,2 процента).

Как отмечают эксперты, скачки цен обусловлены в первую очередь колебаниями курсов валют, ведь платят за автомобили за границей, как правило, в долларах или евро. Помимо этого, их стоимость изначально отличается от российской из-за разницы в оснащении. Третья причина – рост цен и на домашних рынках из-за долгоиграющего дефицита комплектующих.

Самыми ходовыми у россиян «бэушными» иномарками стали Toyota, Honda, Nissan, Renault и Mitsubishi. Что касается моделей, то первенство досталось минивэну Toyota Alphard. Далее следуют автомобили, которые в России официально не продаются: электрокар Nissan Leaf, минивэн Honda Stepwgn, седан Toyota Crown и минивэн Toyota Estima.

Nissan Leaf также занял первое место в списке самых востребованных электрокаров с пробегом, рынок которых, по данным «Автостата», вырос на 69 процентов. Россияне за год приобрели 6977 экземпляров Leaf – на 43 процента больше, чем годом ранее. Второе место досталось BMW i3, на котором остановили выбор 435 россиян, а третье и четвертое – Tesla Model 3 и Model S (375 и 283 штук соответственно). На пятой строчке расположился Mitsubishi i-MiEV со 160 реализованными экземплярами.

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