Толчея на «вторичке»: спрос на иномарки с пробегом удвоился

Лавинообразный рост цен, продолжающийся дефицит и дилерские накрутки вынуждают россиян все чаще выбирать машины с пробегом. По данным «Авито Авто», интерес к подержанным иномаркам в минувшем году подскочил на 105 процентов. При этом, в отличие от рынка новых автомобилей, на «вторичке» выросло и число предложений – на 160 процентов. Оказывают набирающую популярность услугу по ввозу иномарок как компании, так и частные импортеры.

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Больше всего подержанных автомобилей из-за рубежа заказывают в Москве и Московской области: на самый платежеспособный регион пришлось 13,8 процента рынка в прошлом году. Следующим оказался Краснодарский край, который благодаря портовой инфраструктуре занял 10,2-процентную долю.

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Однако машины с пробегом тоже дорожают, причем даже заметнее, чем новые. Средняя стоимость ввозимой иномарки в 2021 году составила 750 тысяч рублей, что на 27 процентов больше, чем в 2020-м. Рекомендованные розничные цены на новые иномарки при этом выросли в России на 20 процентов. Наибольшим ростом отметились подержанные Toyota Camry (+91,4 процента) и Toyota Land Cruiser Prado (+60,2 процента).

Как отмечают эксперты, скачки цен обусловлены в первую очередь колебаниями курсов валют, ведь платят за автомобили за границей, как правило, в долларах или евро. Помимо этого, их стоимость изначально отличается от российской из-за разницы в оснащении. Третья причина – рост цен и на домашних рынках из-за долгоиграющего дефицита комплектующих.