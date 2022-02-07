Какими скрытыми функциями обладает брелок ключа зажигания

Современные автомобили имеют ключ, который может не только открывать двери и багажник, но и выполнять другие действия. Память электронного устройства внутри него включает в себя несколько скрытых функций.

Фото: Юрий Зубко / РГ Юрий Зубко / РГ

Очень полезная опция, которую предоставляют многие электронные ключи - это дистанционное распознавание автомобиля на парковке.

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Для этого нужно нажать и удерживать кнопку блокировки замка, пишет aif.ru. Тогда автомобиль послушно "подаст голос" несколькими короткими сигналами клаксона. Некоторые машины еще и сигналят фарами. Это очень удобно на большой парковке, где не так просто сразу найти свою машину. Чаще всего такой функцией оборудованы американские автомобили.

Функционал кнопок ключа можно настроить под свои потребности. Например, одно нажатие откроет лишь одну водительскую дверь или багажник, а два - разблокирует сразу все. Это удобно в плане безопасности. Например, на большой парковке торгового центра, когда приходится разгружать покупки, открытые двери повышают риск того, что кто-то незаметно украдет из салона сумку или телефон.

Еще одна хорошая опция - это отложенное закрытие дверей. Можно заблокировать замки заранее, когда они открыты. Выглядит это примерно так. Водитель вытаскивает ключ из замка зажигания, открывает двери для выхода и нажимает кнопку Lock. По мере закрытия дверей все замки автоматически блокируются. Когда закроется последняя - машина мигнет фарами и встанет на защиту автоматом.

У некоторых автомобилей кнопка открытия замков на ключе зажигания при продолжительном нажатии может открыть также передние окна с обеих сторон. Такой функционал удобен в жару, когда нужно быстро проветрить машину. Не стоит им пользоваться одновременно с автозапуском двигателя, поскольку это повышает риск угона. Продолжительное нажатие кнопки при открытых окнах закроет их. У некоторых автомобилей несколько нажатий на кнопку Lock закроет и зеркала заднего вида с электроприводом.