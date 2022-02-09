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1 час назад

Автоэксперты рассказали, как правильно снять аккумулятор и при этом сохранить настройки бортового компьютера

Car.ruиещё 2

Эксперты объяснили, каким образом удастся сохранить настройки автомобиля, сняв аккумулятор. Подобные меры позволят не сбить режим функционирования бортовой ЭВМ и это не повлечёт за собой сбои в работе электроники.

Как сохранить настройки бортового компьютера при замене аккумулятора
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Простым и надёжным способом сохранить настройки является использовать блок бесперебойного питания, который устанавливают между персональным компьютером и бытовой электросетью. Названое устройство будет поддерживать питание автомобиля на протяжении нескольких дней. Напряжение данного аппарата составляет 12 Вольт, что совпадает с параметрами батареи транспортного средства. Бесперебойник необходимо правильно подключить к автомобилю, для этого потребуется стандартный кабель, который обычно присоединяют к прикуривателю.

После подсоединения провода к клеммам необходимо проверить, замкнута ли цепь, далее надо начать демонтаж аккумулятора. Электронный блок автомобиля будет получать питание от бесперебойника, что позволит сохранить все нужные настройки, которые водитель сделал под себя.

Вслед за этим необходимо начать заряжать аккумулятор непосредственно в гараже, кладовке квартиры или на утеплённом балконе. Батарея должна находиться в приемлемых условиях, с обеспечением тепла. Если автовладелец не имеет гаража, а держит машину во дворе или на открытой парковке, то батарее нужно дать постоять в тёплом помещении 2-3 часа, после чего можно начинать зарядку от бытовой электросети.

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