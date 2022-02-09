Как сохранить настройки бортового компьютера при замене аккумулятора

Эксперты объяснили, каким образом удастся сохранить настройки автомобиля, сняв аккумулятор. Подобные меры позволят не сбить режим функционирования бортовой ЭВМ и это не повлечёт за собой сбои в работе электроники.

Простым и надёжным способом сохранить настройки является использовать блок бесперебойного питания, который устанавливают между персональным компьютером и бытовой электросетью. Названое устройство будет поддерживать питание автомобиля на протяжении нескольких дней. Напряжение данного аппарата составляет 12 Вольт, что совпадает с параметрами батареи транспортного средства. Бесперебойник необходимо правильно подключить к автомобилю, для этого потребуется стандартный кабель, который обычно присоединяют к прикуривателю.

После подсоединения провода к клеммам необходимо проверить, замкнута ли цепь, далее надо начать демонтаж аккумулятора. Электронный блок автомобиля будет получать питание от бесперебойника, что позволит сохранить все нужные настройки, которые водитель сделал под себя.