Maserati возобновила поставки в Россию

Итальянский люксовый кроссовер Maserati Levante снова появился в автосалонах дилеров.

Фото: Maserati Maserati

Марка Maserati не заявляла об уходе с нашего рынка, но поставки этих машин в Россию прекратились ещё в 2019 году. Как пишет «Авторевю», это случилось из-за того, что истёк срок действия у сертификатов на автомобили бренда.

В 2020–2021 годах дилеры распродавали запасы ранее ввезённых машин. Из-за этого результаты марки упали до минимума: за весь прошлый год в России было продано всего пять Maserati.

В конце 2021 года ситуация изменилась. Компания оформила новый сертификат на кроссовер Maserati Levante и возобновила поставки этой модели в Россию. Автомобили уже есть в наличии у дилеров. Цены начинаются с отметки 9 200 000 рублей за дизельную версию, а самый дорогой Maserati Levante Trofeo с бензиновым турбомотором V8 мощностью 580 л. с. стоит 16 600 000 рублей.

Maserati Levante в московском автосалоне