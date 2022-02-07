Почему эксперты рекомендуют вернуть советскую систему регистрации авто

Решить проблему залоговых авто спикер Госдумы предлагает с помощью изменения правовой базы по аналогии с законодательством в сфере недвижимости. А как сейчас можно обезопасить себя от аферистов?

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Вступил в силу закон, который защитит граждан от мошенников при покупке квартиры. Об этом пишет в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Теперь появилась возможность получить выписку из ЕГРН и узнать, не находится ли дом, к примеру, в аварийном состоянии. Те же, кто собирается приобрести автомобиль, пока что защищены хуже. Володин пишет о проблеме залоговых транспортных средств. Нечистые на руку продавцы скрывают наличие обременения, и покупатель рискует остаться и без денег, и без машины.

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Самый простой способ купить чистое авто — проверить его по VIN-коду. Для этого в интернете есть множество баз данных. Услуга обойдется максимум в 300 рублей — невысокая цена за возможную трату времени и нервов, если с машиной будет что-то не так. Тем более что проблема может быть не только с залогом. К примеру, автомобиль мог быть угнан, побывал в серьезной аварии или на нем висит огромное количество штрафов.

Если автомобиль находится в залоге, то вы не сможете зарегистрировать его в ГИБДД. Но на практике это не всегда значит, что вас обманули. Часто владелец может просто не знать о проблеме. В этом случае все решается довольно просто, говорит директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев:

«Четверо из пяти людей договариваются: либо продавец оплачивает всю сумму, либо скидывает цену — возвращает эту сумму, чтобы покупатель уплатил этот процент банку. Сейчас принято, когда люди говорят: да, автомобиль в залоге, у него такая-то сумма долга еще, я готов продать его за столько-то, вот столько вы должны банку. Если все вместе соответствует рыночной цене и состоянию автомобиля, то они покупают, договариваются. Я не скажу, что очень много мошенничества на этом рынке, потому что все отлично понимают, что у вас же автомобиль зарегистрирован либо на вас, либо на ваших родственников, в итоге человек назад просто вернет этот автомобиль, и суд будет на его стороне. Судебное решение по этому поводу есть».

Сейчас проблема мошенничества с залоговыми автомобилями в России не так масштабна, как несколько лет назад. Это связано с тем, что раньше банки неохотно раскрывали информацию о кредитах и залогах. А сейчас им приходится это делать, объясняет автоюрист, глава компании «Автоправо 24» Игорь Озеров:

«Если уже купили и оказалось, что машина в залоге, например, банк предъявляет требования о возврате залогового имущества, то надо обратиться к реестру залогового имущества и посмотреть, когда внесена запись о том, что автомобиль находится в залоге. Например, если запись внесена после того, как у вас была зафиксирована сделка купли-продажи, то банк в суде проиграет. Несмотря на то, что это необязательно для банка, Верховный суд уже давно разъяснил и сказал, что банк, если вы хотите в дальнейшем вернуть имущество себе, то есть если оно будет передано кому-то другому, то вносите данную запись, чтобы потенциальный покупатель видел эти обременения».

Но если запись была внесена в реестр до момента совершения сделки, то банк заберет автомобиль, никаких шансов в суде у покупателя нет. Единственный вариант — судиться с продавцом. Конечно, шансы не стопроцентные — все зависит от деталей конкретного дела, но некоторые такие истории все же заканчиваются в пользу покупателя.