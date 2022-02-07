Влияет ли чип-тюнинг на ресурс двигателя?

Многие автовладельцы слышали про чип-тюнинг, но существует большое количество заблуждений по поводу данного вида доработок.

Для чего же делается чип-тюнинг двигателя? Все очень просто, после ряда доработок мощность мотора увеличивается от 5 до 20 %, при этом также возрастает крутящий момент до 15%. Данные могут немного отличаться из-за типа конструкции и режима силового агрегата.

После выполнения доработок расход топлива повышается, но после недели активной эксплуатации возвращается к прежним показателям. Это объясняется обычным человеческим фактором, водитель испытывает автомобиль и хочет увидеть новые возможности после увеличения мощности, потом азарт пропадает. Также расход топлива приходит к прежним показателям за счет увеличения КПД мотора.

Если говорить о вопросе, как влияет чип-тюнинг на ресурс силового агрегате, то в первую очередь он будет более требователен к качеству смазочных материалов и топлива. При этом износ частей мотора увеличивается за счет увеличения коэффициента полезного действия и внутренних потерь мощности.