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3 часа назад

Влияет ли чип-тюнинг на ресурс двигателя?

Многие автовладельцы слышали про чип-тюнинг, но существует большое количество заблуждений по поводу данного вида доработок.

Влияет ли чип-тюнинг на ресурс двигателя?
Фото: Car.ruCar.ru

Для чего же делается чип-тюнинг двигателя? Все очень просто, после ряда доработок мощность мотора увеличивается от 5 до 20 %, при этом также возрастает крутящий момент до 15%. Данные могут немного отличаться из-за типа конструкции и режима силового агрегата.

После выполнения доработок расход топлива повышается, но после недели активной эксплуатации возвращается к прежним показателям. Это объясняется обычным человеческим фактором, водитель испытывает автомобиль и хочет увидеть новые возможности после увеличения мощности, потом азарт пропадает. Также расход топлива приходит к прежним показателям за счет увеличения КПД мотора.

Если говорить о вопросе, как влияет чип-тюнинг на ресурс силового агрегате, то в первую очередь он будет более требователен к качеству смазочных материалов и топлива. При этом износ частей мотора увеличивается за счет увеличения коэффициента полезного действия и внутренних потерь мощности.

Чтобы продлить ресурс двигателя после ряда выполненных доработок, следует следить за качеством топливной системы, за качеством топлива, а также чаще производить замену расходных материалов, таких как масло и фильтры. Только так можно продлить ресурс мотора.

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