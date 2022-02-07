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2 часа назад

Kia повысила российские цены на 13 из 16 моделей в феврале 2022 года

Корейская марка Kia подняла цены практически на весь модельный ряд в России в феврале 2022 года. Так, из 16 представленных моделей подорожание коснулось 13. В зависимости от модели и комплектации прибавка к цене составила от 10 000 до 100 000 рублей.

Kia повысила в России цены на 13 из 16 моделей
Фото: Kia Kia

Меньше всего подорожал хэтчбек Kia Picanto, который подорожал на 10 000 рублей.

Хэтчбек Kia Ceed, универсал Ceed SW, кроссовер Xceed и седан Cerato получили прибавку к цене 20 000 рублей. Популярный седан Kia Rio и кросс-универсал Rio X подорожали на 30 000 рублей. Седан Kia K5 и Kia Sportage подорожали на 50 000 рублей. Спортивный фастбэк Kia Stinger теперь стоит дороже на 60 000 рублей.

Максимальное повышение на 100 000 рублей затронуло Kia Sorento, Kia Mohave и Kia Carnival.

Без изменений остались цены на Kia K900, Kia Soul и Kia Seltos.

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