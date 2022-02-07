Из Citroen C4 хотят сделать полноценный кроссовер

Купеобразный кросс-хэтчбек Citroen C4 сменил поколение в 2020 году, и, по инсайдерской информации, автопроизводитель рассматривает возможность расширения этого семейства — обсуждается вариант создания полноценного кроссовера, который могут назвать C4 Aircross или C4 Sporty Cross. При этом информация во французских СМИ противоречива: одни утверждают, что проект по созданию кроссовера на базе C4 был отменен, другие — что новинку могут представить уже в конце 2022 года.

Фото: © Carscoops.com © Carscoops.com

Издание Carscoops предположило, каким бы мог получиться будущий SUV: на неофициальных рендерах автомобиль изобразили с массивным пластиковым обвесом с голубыми фирменными накладками Airbump, «заквадраченными» колесными арками и высокой линией капота. При этом художник сохранил покатую крышу, из-за чего C4 Aircross/C4 Sporty Cross приобрел сходство с Nissan Juke.

Ожидается, что новый кроссовер замет пустующую нишу между C3 Aircross и C5 Aircross, разница в длине которых составляет 36 сантиметров. Эта брешь в модельной линейке образовалась с уходом C4 Cactus, который сняли с производства в прошлом году. По этой логике можно считать будущий C4 Aircross/C4 Sporty Cross прямым преемником Кактуса.

Что же касается моторной гаммы, то в нее, с большой долей вероятности, войдут двигатели объемом 1,2 до 1,5 литра, которые развивают от 100 до 155 лошадиных сил. Не исключается и появление полностью электрической модификации со 136-сильным электромотором, а вот полноприводной версии у такого кроссовера не будет.