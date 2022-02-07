За что водителей чаще всего штрафовали в 2021 году

В прошлом году девять из 10 водителей в России хотя бы раз штрафовали за нарушения ПДД, причем большинство из них попадались на превышении скорости – 87,7 процента. Второе место по частоте занимает несоблюдение требований знаков и разметки (28,3 процента), а третье – нарушение правил парковки (13,4 процента). Об этом сообщает сервис «Штрафы ГИБДД», который на анонимной основе опросил 1500 своих пользователей.

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На четвертой и пятой строчке в рейтинге самых частых нарушений оказались неостановка перед стоп-линией и проезд на красный – оба набрали по 5,1 процента. Далее в списке расположились выезд на «выделенку», выезд на обочину, езда с непристегнутым ремнем и поворот налево или разворот в неположенном месте. Всего один процент оштрафовали за тонировку.

Большинство россиян получили не более пяти штрафов. От трех до пяти пришлось оплатить 35,1 процента опрошенных, а еще 32,4 процента нарушили ПДД один или два раза.

По данным сервиса, средний чек оплаченного штрафа в 2021 году составил 376 рублей – на два процента меньше, чем в 2020-м. У других аналитиков, однако, иные данные: к примеру, по расчету банка «Русский стандарт» средняя сумма оплаты составила 695 рублей и, напротив, выросла на 18 процентов. Наиболее «ходовой» штраф – 250 рублей, и в этом эксперты сходятся.

Большинство водителей (80 процентов) стараются заплатить в первые 20 дней с 50-процентной скидкой. Еще 11 процентов платят в срок, но без скидки, а девять процентов не успевают и оплачивают полную сумму.