Вскрылись дефекты представительского седана Aurus Senat

«Музыкальная система отрубает органы управления и не регулируется, пока машину не усыпить, совершенно не стыкуется с этим автомобилем. Играет как базовая система с шестью динамиками в BMW F30. Это за первые 10 дней», — написал представитель студии о последнем выявленном дефекте.