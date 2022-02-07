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2 часа назад

Эксперт перечислил дефекты Aurus Senat за 24 млн рублей

Представитель детейлинг-студии Sopun Lab рассказал в Instagram о дефектах серийного представительского седана Aurus Senat елабужского производства, который оказался в мастерской. По словам специалиста, за полторы недели в ходе работы над машиной стоимостью около 24 млн рублей вскрылись четыре недостатка.

Вскрылись дефекты представительского седана Aurus Senat
Фото: sopun_lab/Instagramsopun_lab/Instagram

Сперва у Aurus Senat загорелся индикатор, предупреждающий о сбое в работе системы круиз-контроля с поддержанием дистанции. Позже автомобиль проинформировал о неисправности дополнительного стоп-сигнала. Кроме того, из-за неоткалиброванного должным образом сход-развала седан уводило вправо, объяснил эксперт.

«Музыкальная система отрубает органы управления и не регулируется, пока машину не усыпить, совершенно не стыкуется с этим автомобилем. Играет как базовая система с шестью динамиками в BMW F30. Это за первые 10 дней», — написал представитель студии о последнем выявленном дефекте.

«Гражданская» версия представительского седана Aurus Senat была представлена в конце весны 2021 года, модель запустили в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге.

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