Три популярные модели Skoda прибавили в цене

Компания Skoda во второй раз в нынешнем году пересмотрела стоимость своего модельного ряда, представленного на российском рынке. В начале февраля чешская марка подняла цены на три популярные модели. Больше остальных подорожал обновленный кроссовер Kodiaq, стоимость которого увеличилась на 91 000 рублей. Кроме того, прибавили в цене лифтбек Octavia и вседорожник Karoq. Они стали дороже на 57 000–61 000 рублей.

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Минимальная стоимость кроссовера Karoq в феврале 2022 года составила 1 705 000 рублей. При этом топовое исполнение модели теперь доступно за 2 218 000 рублей. В зависимости от комплектации прибавка в стоимости составила от 58 000 до 61 000 рублей. Лифтбек Octavia прибавил в цене от 57 000 до 59 000 рублей. Приобрести один из самых популярных автомобилей чешской марки в России можно за сумму от 1 657 000 до 2 384 000 рублей.

Наибольшую прибавку в стоимости получил обновленный Kodiaq. В зависимости от комплектации кроссовер подорожал на 70 000–91 000 рублей. Актуальная стоимость модели у российских дилеров составляет 2 057 000–2 818 000 рублей.