Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
1 час назад

В России подорожали три популярные модели Skoda

Компания Skoda во второй раз в нынешнем году пересмотрела стоимость своего модельного ряда, представленного на российском рынке. В начале февраля чешская марка подняла цены на три популярные модели. Больше остальных подорожал обновленный кроссовер Kodiaq, стоимость которого увеличилась на 91 000 рублей. Кроме того, прибавили в цене лифтбек Octavia и вседорожник Karoq. Они стали дороже на 57 000–61 000 рублей.

Три популярные модели Skoda прибавили в цене
Фото: © KLM83 / drive2.ru© KLM83 / drive2.ru

Минимальная стоимость кроссовера Karoq в феврале 2022 года составила 1 705 000 рублей. При этом топовое исполнение модели теперь доступно за 2 218 000 рублей. В зависимости от комплектации прибавка в стоимости составила от 58 000 до 61 000 рублей. Лифтбек Octavia прибавил в цене от 57 000 до 59 000 рублей. Приобрести один из самых популярных автомобилей чешской марки в России можно за сумму от 1 657 000 до 2 384 000 рублей.

Наибольшую прибавку в стоимости получил обновленный Kodiaq. В зависимости от комплектации кроссовер подорожал на 70 000–91 000 рублей. Актуальная стоимость модели у российских дилеров составляет 2 057 000–2 818 000 рублей.

В предыдущий раз компания Skoda повысила стоимость своих моделей на российском рынке в конце января. Тогда подорожал универсал Superb Combi и бюджетный седан Rapid.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители