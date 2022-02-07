Почему у электромобилей в России нет будущего

В статье на Overclockers пользователь объяснил, почему в России электрокары не станут популярными. Связано это с минусами подобных автомобилей. Подробнее - в материале.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Безусловно, электромобили имеют ряд весомых преимуществ по сравнению с обычными машинами. Среди таких плюсов - экологичность, отсутствие многоступенчатой коробки передач (во многих электрокарах устанавливаются объединённые с двигателем редукторы с фиксированным передаточным отношением; они стоят недорого и при этом отличаются надёжностью), высокий уровень комфорта, относительная безопасность. Что касается последнего, то у электромобилей нет огромного двигателя внутреннего сгорания, который в случае лобового столкновения может сломать ноги водителю, а ещё присутствует возможность экстренного торможения (благодаря электродвигателю).

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Но есть у электрокаров и недостатки. Прежде всего, аккумуляторы таких автомобилей отличаются тем, что при минусовой температуре они быстрее разряжаются и теряют некоторую часть ёмкости. Есть учесть российский климат, то это может считаться значительным минусом.

Следующий недостаток - стоимость электромобилей. Цены на них довольно высокие, а в РФ в основном проживает бедное население. Возможно, они станут популярными разве что среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, причём таких, которые редко ездит загород.

Кроме того, запас хода у электрокаров ограничен. И эту проблему никак нельзя исправить.

Далее - подобные автомобили заряжаются долго. И не все люди готовы ждать полчаса или час для этого.

Также в случае, если закончится электричество на дороге, придётся вызывать эвакуатор. Других вариантов просто нет.

Ещё одна причина вероятной будущей непопулярности в РФ электрокаров - культура владения автомобилями. В небольших городах зачастую люди ездят на одной и той же машине по 15-30 лет. Продать же электромобиль так же легко, как обычный, вряд ли получится.

Кроме этого, аккумуляторы в электромобилях со временем деградируют. Замена же их стоит очень дорого. Это будет не особо выгодно обычному жителю РФ.

Следующий аргумент касается площади России. Это очень большая страна, поэтому развивать инфраструктуру зарядных станций в ней будет достаточно сложно. Также в некоторых регионах это даже не будет стоить того.

Заряжать от розетки электромобиль возможно лишь в частных домах или на специальных парковках. В простых многоэтажных домах этого сделать не получится. Поэтому для большинства россиян этот пункт будет неактуальным.