Страховщики назвали размер возмещения от упавших на машину сосулек

Средняя сумма убытка, который наносят застрахованным по каско автомобилям упавшие с крыш домов снег, глыбы льда и сосульки, составляет 126 тыс. рублей. Об этом рассказали эксперты страховой компании «Согласие».

Фото: СОЦСЕТИ СОЦСЕТИ

Самая высокая сумма возмещения в 2021 году по такому страховому составила 1,3 млн рублей — тогда в Калуге на улице Парижской Коммуны упавшая льдина повредила Volkswagen Touareg. В Москве владелец ВMW X6 получил 957,2 тыс. руб., на его кроссовер рухнул кусок льда на Люсиновской улице. В первую тройку рейтинга также попала выплата за Volkswagen Polo (721,8 тыс. руб.), который помяла глыба снега на улице Лейпунского в Обнинске.

Самый большой убыток в Санкт-Петербурге составил 593,3 тыс. руб. — снег и лед повредили Volkswagen Polo; в Тюменской области — 474,5 тыс. руб. (в поселке Винзили на Honda CR-V упала глыба снега), в ХМАО-Югре — 390,3 тыс. руб. (снег повредил Renault Arkana в Сургуте).

Самый большой ущерб, нанесенный сосулькой в прошлом году, составил 170,8 тыс. руб. — она упала на Jaguar XJ на Зубовском бульваре в Москве.