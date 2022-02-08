Как правильно продать кредитный автомобиль?

Большинство автосалонов на данный момент позволяет приобрести машину в кредит. В этом случае автомобиль принадлежит банку, пока вся сумма не оплачена. Но иногда ещё до погашения кредита владелец хочет продать авто. Как это сделать законно?

Фото: Андрей Махонин / ТАСС Андрей Махонин / ТАСС

Кредиты на машину часто берут мошенники: они покупают новую машину в кредит, ездят на ней около года (при этом машина имеет исправный вид), затем продают авто новым владельцам. При этом последним неизвестно, что ещё несколько лет им придется платить банку взносы. Новые владельцы остаются без машины и без денег.

Зная о таких манипуляциях, многие отказываются от приобретения автомобиля, если он взят в кредит. Но если проработать это с нотариусом и юристом, соблюдая закон, то после покупки автомобиля у новых владельцев проблем не возникнет.

Существует несколько способов продать авто, которое взято в кредит. К примеру, если остается 300 000 рублей до полного погашения, можно погасить его другим кредитом. Тогда авто, продажа которого теперь не вызовет сложностей, будет полностью принадлежать владельцу. Однако к наличному кредиту в подарок идут большие проценты, поэтому поиск клиентов окажется не быстрым.