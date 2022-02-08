Обновленный Nissan Patrol 2022 вышел в продажу

Обновленный внедорожник японского производства Nissan Patrol вышел в продажу и появился у дилеров. Правда, сейчас модель могут купить только водители Австралии.

Фото: Nissan Nissan

На российском рынке новый автомобиль стоит ожидать только в конце текущего года. Производитель уверен, что российские покупатели также смогут по достоинству оценить все изменения, которые произойдут в машине. Большой люксовый внедорожник получил доработанный экстерьер, который выполнен в традиционном дизайне марки.

В сравнении с предыдущей моделью, Nissan Patrol отличается доработанной решеткой радиатора, иным передним бампером, светодиодными фарами головной оптики и увеличенным дорожным просветом. Последний позволяет с легкостью передвигаться как в городской среде, так и по бездорожью.

Под капотом может быть установлен 5,6 литровый мотор мощностью 405 лошадиных сил. Вместе с ним работает механика или восьмиступенчатый автомат. Также представлена версия, оснащенная 3,5 литровым турбированным мотором мощностью 415 лошадиных сил. Привод может быть только передним, что не удивительно для внедорожника такого класса. На каждые 100 километров пути требуется более 10 литров топлива.