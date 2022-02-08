Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
0° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
2 часа назад

До какой температуры нужно прогревать мотор зимой перед началом движения?

Российская Газета

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, до какой температуры нужно прогревать мотор зимой перед началом движения.

До какой температуры нужно прогревать мотор зимой?
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Если вы с очень большим пиететом относитесь к своему автомобилю, то лучше всего прогревать его как минимум до 60 градусов, но при этом до тех пор, пока мотор не прогреется до рабочей температуры, не стоит активно нажимать на газ и пытаться резко ускоряться. Так как тепловые зазоры двигателя ещё не пришли в норму, из-за этого может происходить его ускоренный износ.

Но на самом деле в Европе, например, не рекомендуется прогревать мотор. Ведь это не только создаёт шум, но и вредит экологии. Так что допускается начинать движение приблизительно через минуту после того, как двигатель заведён. Этого времени достаточно, чтобы даже в очень холодную погоду масло успело прокачаться по системе и смазать трущиеся детали мотора.

Однако если вы планируете буксировать тяжелый прицеп или вас ожидает тяжелое бездорожье или горный серпантин, то лучше всего будет забыть об экологии и перед поездкой прогреть мотор до рабочей температуры. Кстати, чтобы дизельный мотор прогрелся быстрее, можно включить свет фар. Нагрузка слегка увеличится, он быстрее выйдет на рабочую температуру", - отметил эксперт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители