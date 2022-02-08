До какой температуры нужно прогревать мотор зимой?

"Если вы с очень большим пиететом относитесь к своему автомобилю, то лучше всего прогревать его как минимум до 60 градусов, но при этом до тех пор, пока мотор не прогреется до рабочей температуры, не стоит активно нажимать на газ и пытаться резко ускоряться. Так как тепловые зазоры двигателя ещё не пришли в норму, из-за этого может происходить его ускоренный износ.