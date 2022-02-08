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1 час назад

Автоэксперт Шумский назвал способ вернуть допы дилеру при покупке автомобиля в РФ

Южный автомобильиещё 1

Из-за дефицита новых автомобилей российские дилеры стали навязывать покупателям дополнительное оборудование по завышенным ценам. Иногда размер доплаты за аксессуары и услуги может исчисляться сотнями тысяч рублей. Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал о законном праве покупателя вернуть дополнительное оборудование дилеру.

Автоэксперт назвал способ вернуть допы дилеру
Фото:  Михаил Джапаридже / ТАСС Михаил Джапаридже / ТАСС

По словам Шумского, чтобы не переплачивать за допы покупатель имеет право их сдать дилеру сразу же после покупки. Согласно статье 25 Федерального закона о защите прав потребителя, гражданин в течение 14 дней имеет право сдать продавцу товар надлежащего качества, не бывший в употреблении, .

То есть сразу после покупки автомобиля со всеми допами покупатель может сдать коврики обратно дилеру и получить за них деньги. При этом дилер не сможет потребовать возврата автомобиля. В законе также прописано, что продавец не может обусловливать покупку товара обязательным приобретением других товаров.

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