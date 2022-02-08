Автоэксперт назвал способ вернуть допы дилеру

Из-за дефицита новых автомобилей российские дилеры стали навязывать покупателям дополнительное оборудование по завышенным ценам. Иногда размер доплаты за аксессуары и услуги может исчисляться сотнями тысяч рублей. Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал о законном праве покупателя вернуть дополнительное оборудование дилеру.

Фото: Михаил Джапаридже / ТАСС Михаил Джапаридже / ТАСС

По словам Шумского, чтобы не переплачивать за допы покупатель имеет право их сдать дилеру сразу же после покупки. Согласно статье 25 Федерального закона о защите прав потребителя, гражданин в течение 14 дней имеет право сдать продавцу товар надлежащего качества, не бывший в употреблении, .