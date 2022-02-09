Lexus показал электрического преемника седана IS

На этой неделе Lexus уже показал изображения двух электрических кроссоверов, RZ и более крупного Electrified SUV, а теперь компания поделилась тизерами компактного батарейного спортседана, который в будущем может прийти на смену модели IS. Технических подробностей о новинке нет, зато уже можно составить представление о дизайне экстерьера: четырехдверка получила необычный «горбатый» капот и небольшой спойлер на корме.

Пока у электромобиля нет собственного индекса, так что в компании его называют просто Lexus Electrified Sedan. Скорее всего, его построят на той же платформе e-TNGA, которая легла в основу RZ 450e (премиальный аналог Toyota bZ4X). Эта архитектура предполагает переднюю подвеску McPherson и заднюю многорычажную. К особенностям седана можно отнести сложную оптику и крупные воздухозаборники.

Lexus / Twitter.com

Lexus / Twitter.com

За 2021 год Lexus реализовал по всему миру 706 тысяч новых автомобилей, 260 тысяч из которых были гибридами или электрокарами, при этом пока в арсенале марки есть только одна полностью электрическая модель — это UX 300e.

Уже в этом десятилетии автопроизводитель намерен выпустить минимум по одному электрокару в каждом классе: помимо кроссоверов и седана ожидаются универсалы и кабриолет, подробностей о которых пока нет.