Hyundai раскрыл характеристики нового Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6 2022 года официально еще не дебютировал, но производитель уже предоставил ряд характеристик нового автомобиля.

Фото: Hyundai Hyundai

Как следует из сообщения представителя Hyundai, длина седана равна 4 855 мм, высота – 1 495 мм, ширина – 1 880 мм, а размер колесной базы – 2 950 мм. Исходя из предоставленных габаритов, становится понятным, что новинка будет немного компактнее своего предшественника Sonata. Если же говорить про салон Ioniq 6, то здесь будет немного больше места, несмотря на уменьшенные размеры, это стало возможно благодаря отсутствию трансмиссионного тоннеля и продуманной компоновке.

Напомним, что изначально Hyundai планировал представить Ioniq 6 в начале текущего года, но сроки были сдвинуты. Сообщалось, что это стало необходимо для доработки аэродинамики кузова. Но как стало известно позже, виной всему стал дефицит комплектующих компонентов. В настоящее время презентация Ioniq 6 запланирована на июнь 2022 года.

Ioniq 6 станет первой полностью электрифицированной моделью корейского автопроизводителя. Также это будет первый автомобиль, который будет общаться с пешеходами и другими автомобилями при помощи световых сигналов, а решетка радиатора будет светодиодной. Ранее таких инновационных решений еще не предлагал ни один автопроизводитель.