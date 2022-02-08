Honda подняла цены на свой единственный кроссовер в России

На российском рынке автомобили марки Honda представлены только одной моделью, это кроссовер CR-V.

Как сообщалось ранее, уже в ближайшее время автопроизводитель покинет российский рынок, а в настоящее время произведена корректировка прайс-листов на представленную модель. Так автомобили 2020 и 2021 года выпуска прибавили в цене от 61 000 до 69 000 рублей в зависимости от комплектации.

Меньше всего в цене подорожала модификация Lifestyle, она прибавила в цене 61 000 рублей и в настоящее время ее можно купить за 3 179 900 рублей. На 66 000 рублей увеличилась в цене комплектация Executive и доступна у автодилеров за 3 354 900 рублей. Больше всего получила прибавку версия Prestige, она подорожала на 69 000 рублей и доступна по цене от 3 522 900 рублей.

Honda CR-V во всех представленных комплектациях на российском рынке оснащается 2,4-литровым мотором мощностью в 186 лошадиных сил, который работает в сочетании с полным приводом и бесступенчатым вариатором. Напомним, что 2-литровый мотор ушел из компановки еще осенью 2021 года.