Почему не стоит использовать восстановленные шины

Шины водители меняют в зависимости от сезона. Это предполагает большие траты. К тому же шины с течением времени изнашиваются, в итоге их приходится менять.
Можно ли на практике использовать восстановленные шины, стоящие более дешево в сравнении с новыми? Или все же лучше потратиться и купить новые изделия?
Что такое «восстановленные шины»? В данном случае восстановленные шины делаются из старых шин. При этом используется новая резина. Старые шины, отслужившие свой срок, заменяют в месте износа новыми. Восстановление шин выполнить достаточно сложно, и его делают не везде. Но на некоторых СТО эту услугу могут оказать.
Какие шины лучше выбрать - новые или же восстановленные? Нужно понимать, что любые шины, побывавшие в ремонте, попадают туда по различным причинам. И в любом случае их состояние хуже, даже после восстановления, если их сравнивать с новыми. Имеет значение, в том числе, и то, насколько долго по времени шины находились на складе до того, как прошли восстановление, и после. В итоге при длительном лежании без дела их конструкция могла утратить жесткость. Так что восстановленные шины могут прослужить совсем недолго, так как их качество будет на низком уровне.
Перед восстановлением шины проходят предварительную проверку, позволяющую определить уровень износа. Важна также проверка баланса, но на практике она проводится редко. В итоге их использование не всегда может оказаться безопасным.