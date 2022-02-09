Почему не стоит использовать восстановленные шины

Шины водители меняют в зависимости от сезона. Это предполагает большие траты. К тому же шины с течением времени изнашиваются, в итоге их приходится менять.

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Можно ли на практике использовать восстановленные шины, стоящие более дешево в сравнении с новыми? Или все же лучше потратиться и купить новые изделия?

Что такое «восстановленные шины»? В данном случае восстановленные шины делаются из старых шин. При этом используется новая резина. Старые шины, отслужившие свой срок, заменяют в месте износа новыми. Восстановление шин выполнить достаточно сложно, и его делают не везде. Но на некоторых СТО эту услугу могут оказать.

Какие шины лучше выбрать - новые или же восстановленные? Нужно понимать, что любые шины, побывавшие в ремонте, попадают туда по различным причинам. И в любом случае их состояние хуже, даже после восстановления, если их сравнивать с новыми. Имеет значение, в том числе, и то, насколько долго по времени шины находились на складе до того, как прошли восстановление, и после. В итоге при длительном лежании без дела их конструкция могла утратить жесткость. Так что восстановленные шины могут прослужить совсем недолго, так как их качество будет на низком уровне.