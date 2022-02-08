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4 часа назад

Стартовали продажи летающего автомобиля Jetson One за 7 миллионов рублей

Car.ru

Производитель одного из крупных автомобильных концернов презентовали новое летающее транспортное средство, получившее название Jetson One. Стоимость машины составляет 7 млн рублей.

Стартовали продажи летающего авто за 7 млн рублей
Фото: Car.ruCar.ru

Спрос на разработанную модель настолько велик, что производитель планирует распродать все экземпляры до конца текущего года. Снаряженная масса транспортного средства 86 кг и они может выдерживать пилота весом до 85 кг. Максимальная скорость по воздуху составляет не более 100 километров в час.

На одном заряде батареи машина может пролететь до 30 километров. Более подробные технические параметры пока не озвучиваются. После каждых 20 минут пути требуется около 2 часов для того, чтобы осуществить зарядку аккумулятора. Производитель уверен в том, что модель будет востребована у обеспеченных покупателей.

В ближайшие семь лет производитель планирует представить еще несколько летающих транспортных средств, которые будут активно продаваться на мировом рынке. В настоящее время модель продают только в Швеции, но руководство компании уверяет, что данный автомобиль также появится и в России.

Постепенное развитие в этом направлении позволит производителю существенно снизить себестоимость выпускаемых летающих транспортных средств, отличающихся хорошим оснащением и высоким уровнем безопасности.

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