Стартовали продажи летающего авто за 7 млн рублей

Производитель одного из крупных автомобильных концернов презентовали новое летающее транспортное средство, получившее название Jetson One. Стоимость машины составляет 7 млн рублей.
Спрос на разработанную модель настолько велик, что производитель планирует распродать все экземпляры до конца текущего года. Снаряженная масса транспортного средства 86 кг и они может выдерживать пилота весом до 85 кг. Максимальная скорость по воздуху составляет не более 100 километров в час.
В ближайшие семь лет производитель планирует представить еще несколько летающих транспортных средств, которые будут активно продаваться на мировом рынке. В настоящее время модель продают только в Швеции, но руководство компании уверяет, что данный автомобиль также появится и в России.
Постепенное развитие в этом направлении позволит производителю существенно снизить себестоимость выпускаемых летающих транспортных средств, отличающихся хорошим оснащением и высоким уровнем безопасности.